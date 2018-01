Pokemon Go'dan kötü haber geldi!

Pokemon Go'nun yapımcısı Niantic tarafından yapılan açıklamaya göre Pokemon Go, iOS 11'in altındaki sürümlerde oynanmayacak. Anlaşıldığı üzere 28 Şubat tarihinden itibaren iPhone 5 C ve iPhone 5 modellerinde Pokemon Go oynanmayacak. Ayrıca kullanıcıların cihazları iOS 11'i karşılıyor fakat aktif değilse de oyunu oynayamayacaklar. Oyun içerisinde parası olanlar ve sanal çantalar gibi unsurlar da kullanılamayacak.

Niantic, oyunun neden iOS 11'in altındaki sürümleri desteklemediğinin bilgisini de verdi. Niantic, oyun üzerinde yapılan geliştirmeler sonucunda oyunun eski işletim sistemlerinin üzerinde bir kapasiteye ulaştığını belirtti. iOS 11 ve üstü sürümler için yayınlanacak olan Pokemon Go'ya gelen son sürümle de sanal gerçekliğin artırıldığı biliniyor.