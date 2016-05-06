Point AVM’de keyfi yaşa!

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
İzmir’de ilk defa yer alan dev dünya markaları, teknolojiden modaya 150’ ye yakın marka, MPX teknolojisiyle donatılmış ferah sinema salonları ve İzmir’ e yakışan çok özel keyifler Point Bornova’ da.
Avrupa ve Ortadoğu’nun üzeri açılıp kapanabilen ilk AVM’si olan Point Bornova AVM, herkesi kucaklayan mağaza karması, çocuklara özel eğitsel eğlence merkezi ve birbirinden eğlenceli sürprizleri bütün ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.