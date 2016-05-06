Point AVM’de keyfi yaşa!

Kavuklar Gayrimenkul Yatırım, ofis ve konut yatırımlarının ardından İzmir’deki ilk Alışveriş ve Yaşam Merkezi olan Point Bornova'yı 350 milyon dolar yatırım ile hayata geçirdi. Kültür-sanat, eğlence, müzik, alışveriş ve modanın buluşma noktası olma iddiasıyla yola çıkan Point Bornova AVM'nin kiralama ve yönetimini ise JLL Türkiye üstlendi.

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İzmir’de ilk defa yer alan dev dünya markaları, teknolojiden modaya 150’ ye yakın marka, MPX teknolojisiyle donatılmış ferah sinema salonları ve İzmir’ e yakışan çok özel keyifler Point Bornova’ da.



Avrupa ve Ortadoğu’nun üzeri açılıp kapanabilen ilk AVM’si olan Point Bornova AVM, herkesi kucaklayan mağaza karması, çocuklara özel eğitsel eğlence merkezi ve birbirinden eğlenceli sürprizleri bütün ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.



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