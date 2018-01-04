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    Podolski döner büfesi açıyor

    BERLİN
    04.01.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, Almanya’da döner büfesi açıyor. Türk yemeklerinin hayranı Podolski, döner büfesini Köln’de açacak. Açılışa hayranlarının akın etmesi bekleniyor.

    ALMAN eski milli ve futbol yıldızı Lukas Podolski, dönerciliğe soyundu. İki yıl Galatasaray’da oynayan Lukas Podolski, futbol kariyerine başladığı Köln’de döner büfesi açıyor. Daha önce de Poldi dondurmaları büfesi açan Podolski, cumartesi günü saat 16.00’da Köln’de Chlodwig Meydanı’nda Bonner Strasse 1 numarada ilk döner büfesini açacak. Podolski ‘Döner To Go’ adını verdiği döner büfesini, Türk ortakları Metin ve Salih Dağ ile birlikte işletecek.

    Podolski döner büfesi açıyor

    TÜRK YEMEKLERİ HAYRANI
    Türk mutfağı hayranı olduğunu her fırsatta söyleyen Alman eski milli Lukas Podolski, daha önce de döner keserken pozlar vermişti. 32 yaşındaki Podolski futbola Köln’de sokakta top oynayarak başlamış ve Köln kulübünde kariyer yapmıştı.

    Etiketler: döner büfesi , ALMANYA
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