Podolski döner büfesi açıyor

ALMAN eski milli ve futbol yıldızı Lukas Podolski, dönerciliğe soyundu. İki yıl Galatasaray’da oynayan Lukas Podolski, futbol kariyerine başladığı Köln’de döner büfesi açıyor. Daha önce de Poldi dondurmaları büfesi açan Podolski, cumartesi günü saat 16.00’da Köln’de Chlodwig Meydanı’nda Bonner Strasse 1 numarada ilk döner büfesini açacak. Podolski ‘Döner To Go’ adını verdiği döner büfesini, Türk ortakları Metin ve Salih Dağ ile birlikte işletecek.





TÜRK YEMEKLERİ HAYRANI

Türk mutfağı hayranı olduğunu her fırsatta söyleyen Alman eski milli Lukas Podolski, daha önce de döner keserken pozlar vermişti. 32 yaşındaki Podolski futbola Köln’de sokakta top oynayarak başlamış ve Köln kulübünde kariyer yapmıştı.