Plötzensee’den firar edenler 6’ya çıktı

28 Aralık’ta kapalı cezaevinden 4 mahkum kaçmıştı. Bir gün sonra bir Alman mahkumun daha kaçtığı ortaya çıkmıştı. Açık cezaevinde kalan bir mahkumun daha akşam sayımında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi.

30 yaşındaki firari bir evde hırsızlık yaptığı için ağustos ayından beri hapisteydi ve mart ayında tahliye edilecekti. 38 yaşındaki Alman firari de yine hırsızlıktan dolayı bir yıldır cezaevindeydi. Bu mahkum eylül ayında özgürlüğüne kavuşacaktı. 25 yaşındaki Alman mahkûm silahlı soygundan dolayı geçen yıl nisan ayında cezaevine girmişti. O da eylül ayında cezasını tamamlayacaktı. 27 yaşındaki dördüncü firari de adam yaralama suçundan ağustos ayında cezaevine girmişti. Cezası 2020 yılında bitecekti.

Beşinci altıncı firarilerle ilgili açıklama yapılmadı.

Gelişmeler takip ediliyor.