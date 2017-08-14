Plazalar arasında ‘Hasat Şenliği’

Akmerkez, çatı katında bulunan Üçgen Teras’ın 700m2’lik alanını sürdürülebilir tarım uygulamaları için kullanıyor. EkBiçYeİç işbirliği ile gerçekleştirilen terasta tarım projesinin ilk büyük hasadı ise 15 Ağustos Salı günü yapılacak. Saat 17.00-21.00 arasında gerçekleşecek Hasat Şenliği’nde, bahçeden toplanan taze meyve-sebzeler ve bu ürünlerden yapılmış yiyecekler ve içecekler misafirlere ikram edilecek. Misafirler şenlik boyunca bu ikramlar eşliğinde Üçgen Teras’ın çimleri üzerindeki pikniğe katılabilecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte ayrıca küçük hasatların yapılacağı bahçe turları, atölye çalışmaları ve müzik dinletileri de gerçekleşecek.

30 KİLOGRAM ÜRÜN ALINDI



Üç plazanın arasında bulunan Üçgen Teras’ta şimdiye kadar oturak domates, çalı fasulyesi, bodur yeşillikler, salata yeşillikleri ve ayçiçeği, yer fıstığı, reyhan ve lavanta gibi meyveleri, yaprakları, kökleri ve tohumları gibi yenilebilen ürünler hasat edildi. 26 Mayıs’tan 10 Temmuz’a kadar geçen sürede toplamda 30 kg kadar ürün alındı. Önümüzdeki dönemde ise şuan olgunlaşmakta olan salatalık ve kabak türü sebzelerin hasadı yapılacak.

Çatıdaki bahçede yapılan tarım çeşidi ‘sürdürülebilir tarım’ olarak adlandırılıyor. Bu tarım türü; kimyasal gübrelerin ve ilaçların toprağı zehirlemediği, fosil yakıtların havayı kirletmediği ve suyun aşırı tüketilmediği bir yöntem olarak uygulanıyor.