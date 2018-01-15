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PlayStation VR'ın yeni modeli satışa çıkıyor!

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

İlk kez geçtiğimiz ekim ayında duyurulan PlayStation VR'ın yeni modeli CUH-ZVR2, HDR geçişi desteğiyle dikkat çekiyor.

Kulaklık kısmının cihazın headset'ine sabitlendiği bu modelde, cihazın arkasına bir adet stereo kulaklık girişi eklendi. Yenilenen PlayStation VR, PlayStation Pro ile birlikte paket olarak kısa süre içinde Kuzey Amerika ve Avrupa'ya gelmeye başlayacak.
PlayStation VRın yeni modeli satışa çıkıyorİlk olarak Japonya'da satışa sunulan ve büyük ilgi gören CUH-ZVR2 modelinin Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da benzeri bir etkiye sahip olup olmayacağı merak konusu. Sony'nin bu güncellemeyle birlikte gelişmiş bir PlayStation VR deneyimi yaşatacak oyunlara ağırlık vereceği tahmin ediliyor.

Etiketler: oyun , oyun konsolu
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