PlayStation Plus'ta oyuncuları sevindirecek gelişme

15 Kasım Çarşamba günü TSİ 10:00 ile 20 Kasım Pazartesi günü TSİ 10:00 saatleri arasında PlayStation Plus ücretsiz hale gelecek. Bu sayede en sevdiğiniz oyunları çevrimiçi oynayarak yeteneklerinizi test edebileceksiniz. Böylece normalde aylık ücret ödemeniz gereken servise üye değilseniz oyunlarınızın çevrimiçi modlarını deneme şansı bulacaksınız.

Özellikle de FIFA 18, Call of Duty WWII, Gran Turismo Sport ve Star Wars Battlefront 2 gibi oyunlar için bu 5 gün önemli bir fırsat olacak diyebiliriz. Shiftdelete.net'in haberine göre yine bu ücretsiz günler için kayıt vs. yaptırmanıza gerek yok. Hali hazırdaki abonelere de acaba 5 gün ilave edilecek mi merak ediyoruz?