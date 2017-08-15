PlayStation oynayanlara cinsel içerikli mesajlar yağıyor!

Pornbot denilen yapay zekalar aslında web üzerinde hayli yaygın durumdalar. Ama tamamen kapalı bir ortam olan konsol oyunculuğuna nasıl sızdıkları şimdiden merak konusu olmuş durumda. Pornbot'ların konsol oyuncularını istilası NeoGAF üzerinde hayli olay olurken, yollan mesajların içerikleri ise her yerde paylaşılıyor.

Tamamen seks ve cinsellik üzerine mesajlar atan bu botlar, doğal olarak yaşı küçük oyunculara da aynı şeyleri yolladığı için ailelerin dikkatli olması gerekiyor.

Dikkat demişken, bu gerçekten de üzerinde eğilmemiz gereken bir konu. Şu an hayli komik görünen bu pornbot olayı, gelecekte ciddi problemlere yol açabilir. Çünkü PlayStation 4'ü her gün yüzbinlerce çocuk kullanıyor. shiftdelete'in haberine göre doğal olarak birçok aile de konsolun özellikleri ve sistemi hakkında net bir bilgi sahibi değiller.

Bakalım cinsel içerikli mesajlar olayında Sony'nin müdahalesi nasıl olacak?