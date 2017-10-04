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    PlayStation kullanıcılarına özel kredi kartı çıktı!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 08:39 | Son Güncelleme:

    Visa ve Capital One işbirliğiyle PlayStation‘a özel kredi kartı piyasaya sunuldu. ABD’de kullanıma giren kartın, beklenen başarıyı elde ettiği takdirde, başta Kanada olmak üzere başka ülkelerde de kullanılacağı tahmin ediliyor.

    Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, PlayStation kredi kartı kullandıkça puan kazandıracak ve bu puanlar PlayStation Store‘da harcanabilecek. İlk alışveriş akabinde karta 50 dolarlık hediye puan yüklenecek.

    PlayStation Store’dan yapılan alışverişlerde ve Sony/PlayStation ürünleri alırken harcanan bir dolar harcama karşılığında beş puan kazanacak olan oyun severler, diğer harcamalarında daha az puan elde edecekler. Yılda 3 bin dolardan fazla harcayan kişiler, PlayStation Plus üyeliklerinde yüzde 50; PlayStation Vue, PlayStation Music ve PlayStation Now hizmetlerinde yüzde 10 indirim hakkı kazanacaklar.

    Etiketler: sony , playstation , oyun , oyun konsolu , kredi kartı
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