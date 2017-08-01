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    PlayStation kullanıcılarına kötü haber

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 10:25Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 11:02

    Sony'nin çeşitli avantajları oyunseverlere sunduğu servisi PlayStation Plus'a zam geliyor.

    PlayStation Türkiye, kullanıcılara e-posta yoluyla önemli bir duyuruda bulundu. PlayStation 4 üzerinde çoklu oyunculu oyunları oynamaya yarayan ücretsiz oyunlar ve çeşitli imkanlar sunan Play Station Plus üyelik fiyatlarına zam geliyor. 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık paketler bu zamdan etkilendi.

    Daha önceleri 149,99 TL olan yıllık PlayStation Plus üyeliği 179,99 TL olacak. Bu zama bağlı olarak 1 aylık paketler 19,99 TL den 23,99 TL'ye, üç aylık paket fiyatları ise 57,99 TL den 74,99 TL'ye yükseliyor.

    PlayStation Plus üyeliğine getirilen zamdan sadece üyeliğini 31 Ağustos 2017 ve sonrasında alanlar etkilenecek. Yani daha önceden PlayStation Plus abonesiyseniz bu zamdan  31 Ağustos sonrası yeni alacağınız üyelikte etkileneceksiniz.

    Etiketler: PlayStation , Plus , Teknoloji , Oyun
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