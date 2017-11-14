PlayStation 5 ne zaman geliyor?

Şu andaki konsol jenerasyonu, PS4 Pro ve Xbox One X gibi geliştirmeleri de sayarsak, dört yaşına girmiş durumda. Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot'un sözlerine göre, bir sonraki nesle kadarsa en azından iki yıl daha beklememiz gerekecek.

Kısa zaman önceki yatırımcı görüşmesi sırasında Guillemot düşüncesinin mantığını açıklayarak "Sony, PlayStation 4 Pro'yu geçtiğimiz yıl ve Microsoft, Xbox One X'i bu yıl yayımladığı için, yeni bir şey sunulmadan önce önümüzde en az iki yıl olduğunu düşünüyoruz" cümlesini kurmuştu. Bu açıklama oldukça mantıklı gözüküyor ve geçmiş konsollar da bu durumu destekliyor. Sonuç olarak PlayStation 3 ve PlayStation 4 arasında yaklaşık olarak yedi yıllık ve Xbox 360 ile Xbox One arasında sekiz yıllık bir bekleme süresi bulunmaktaydı.





Bunun yanı sıra PS4 Pro ve Xbox One X'in daha yüksek olan gücü, yeni bir nesil için teknolojik anlamda o kadar büyük bir ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Ama Guillemot, yaptığı bu tahminin tamamen kendi "görüşü" olduğunu ve Sony veya Microsoft'tan herhangi bir "gizli bilginin" sonucu olmadığını belirtmeyi de ihmal etmiyor...

Aynı görüş endüstri analisti Michael Pachter tarafından da paylaşılıyor. Pachter, daha önce de sık bir şekilde bir sonraki PlayStation konsolunun 2019 veya 2020 yıllarında, PS4 satışları yavaşlamaya başladığında ortaya çıkacağını söylüyordu. Şu anda da PS4 Pro'nun muhtemelen yeni taban model olacağını düşündüğünü belirtiyor.

Sony ve Microsoft'un PS4 Pro ve Xbox One X ile yaptıkları iyileştirmeler ise Guillemot tarafından mutlulukla karşılanmış. Guillemot, bu tür evrimsel bir yaklaşımın "doğru yönde ilerleme" olduğunu ve "endüstriye çok fazla yardım edeceğini" söylüyor.



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