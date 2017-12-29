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    PlayStation 4'te reklamları kaldırmanın yolu

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 07:50 | Son Güncelleme:

    PlayStation 4 sahibi ve reklamlardan sıkıldıysanız, size reklamları durdumanın yolunu açıklıyoruz.

    Reklamlar her yerde. Televizyon izlerken veya sokakta yürürken gördüklerinizin dışında, yıllardır bilgisayar ortamını da ele geçirmiş durumdalar. Elbette reklamsız olmaz, özellikle internet mecrasının yaşam ünitesi durumunda diyebiliriz. Ancak bazen kurum ve kuruluşlar kendi platformlarında kendi ürünlerinin reklamlarını da yapmaya başlayınca, işin tadı kaçabiliyor. Tıpkı PlayStation 4'te karşılaştığımız gibi.

    Her marka gibi Sony de yeni çıkan oyunlarını oyunculara duyurmak için kendi platformlarını da kullanıyor. Yeni çıkan oyunlarını ana sayfa üzerinde sergileyen Sony, elbette bazen oyuncuların tadını kaçırabiliyor. Neyse ki bu reklamları durdurmanın yolu var.

    PlayStation 4te reklamları kaldırmanın yolu

    Konsol olarak PlayStation 4 kullanıyorsanız ve ana sayfada yer alan reklamlardan sıkıldıysanız, bu ipucu sizi fazlasıyla sevindirecek. Şu adımları uygulayın:

    1 – Ana ekrandan Ayarlar menüsüne tıklayın
    2 – Buradan Sistem bölümüne geçin
    3 – Otomatik İndirmeler'i seçin
    4 – Ön Çıkan İçerik seçimini kaldırın

    Evet, hepsi bukadar! Artık daha fazla bu tür reklamları görmeyeceksiniz.

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    Etiketler: oyun , oyun konsolu , reklam
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