PlayStation 4'lere yepyeni DualShock 4 oyun kumandaları geldi!

Nacon Revolution Pro Controller 2 ile oldukça uzun bir isme sahip olan bu yeni oyun kumandasının en çok dikkat çeken özelliği tabii ki analog çubukların yerleri.

Xbox markasının ergonomi ödülü alan tasarımıyla birebir şekilde üretilen Nacon Revolution Pro Controller 2'de analog çubukların yerleri de klasik DualShock 4'e göre farklılaştırılmış.

Bu yeni oyun kumandasının Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağının ve fiyatının henüz belli olmadığının da altını çizelim ve sizleri yayımlanan tanıtım videosu ile başbaşa bırakalım.