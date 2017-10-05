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    PlayStation 4 yıllar sonra korsana yeniliyor mu?

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 08:56 | Son Güncelleme:

    PlayStation 4 konsollarının korumasının kırıldığı iddia edildi. Fallen adı ile bilinen bir hacker grubu tarafından kırıldığı iddia edilen korumanın, korsan oyunların oynanmasına izin verilecek bir konuma getirildiği açıklandı.

    Doğrudan hacker grubu tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu koruma tamamen kaldırılamamış olsa da birçok oyun için kaldırılmış durumda.

    Kullanıcıların ilk güncelleme sürümüne dönmesinin ardından PlayStation 4 serisinde korsan oyuna karşı düzenlemeler yapılabildiği açıklandı. Buna göre oynanabilecek olan oyunlar arasında ise GTA 5 ve Far Cry 4 gibi oyunların olduğu belirtiliyor. Buna karşın hemen her oyununda oynanamayacağı bilgisi verilmekte. Sadece 1.76 sürümünün kurulu olduğu PlayStation 4 cihazlarında yapılan denemelerin başarılı olduğu da açıklamalarda yer alan önemli detaylar arasında.

    Uzun yıllar boyunca korsana karşı sağlam duruşuyla dikkat çeken Sony oyun konsollarının gerçekten korsana yenik düşüp düşmediği şimdilik merak konusu. Fakat kesin olan bir durum varsa Sony’nin bu durumda yeni önlemler alacağı. Zaten güncel sürümlerde benzeri bir sorun gündemde bile değil. Hackerların ancak ilk sürümlerde korumayı geçebildiği görülüyor.

    Etiketler: sony , oyun , oyun konsolu , playstation 4
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