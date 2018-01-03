PlayStation 4 rekora satışıyor, 100 milyona gidiyor!

En popüler oyun konsollarından biri olan PlayStation 4, standart sürümü yaşlanmaya başlasa da halen Sony için büyük bir başarı durumunda. IDC analisti Lewis Ward'a göre PS4 satışları 2019'da 100 milyon üniteye ulaşacak. Bu da 2018 ile 2019 arasında 30 milyon PS4 satılacağı tahmin edildiği anlamına geliyor. Eğer 2013'ten 2017'nin Aralık ayı başına kadar satışların toplam 70 milyon ünite olduğunu düşünürsek, bu oldukça mümkün görünüyor.

Yeni PS4 Pro, 100 milyon satış rekorunun kırılmasında başrol oynayacağı kesin. 4K çözünürlüğü destekleyen bu sürüm, PlayStation 5 piyasaya sürülene kadar oyuncuların yüksek çözünürlüklü eğlence ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ward, PS5 ve yeni Xbox'un 2021'de geleceğini tahmin ediyor, ancak bu tahminin de geçici olduğunu söylüyor.

Rekabetten bahsetmek gerekirse, Xbox One hala PS4'ün oldukça gerisinde. PS4 toplam satışlar bakımından Xbox One'ı neredeyse ikiye katlıyor. PS4'ü geçmişle kıyaslamak gerekirse, PS3 ömrü boyunca 80 milyon adet satmıştı.



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