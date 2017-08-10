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    PlayStation 4 Pro'ya çok önemli güncelleme

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 10:40Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 10:40

    Sony, PlayStation 4 (PS4) oyun konsolu için sunacağı 5.0 firmware güncellemesinin detayları ortaya çıktı. 5.0 güncellemesinin ardından oyuncular Twitch üzerinden direkt olarak 1080p/60 fps yayın yapabilecek.

    PS4 için 5.0 firmware güncellemesiyle öncelikle PS4 Pro modeli sahipleri Twitch üzerinden saniyede 60 kareyle 1080p yayın yapabilecek.

    Gelecek diğer yenilikler arasında aileler artık cihazlara birden fazla yetişkin hesabı ekleyebilecek. Ebeveyn kontrolleri de hesaptan hesaba farklılık gösterebilecek. İki çocuk arasında yaşı büyük olan daha fazla erişim hakkına sahip olabilecek.

    Kullanıcılar Hızlı Menü’den bildirimlerini kontrol edebilecek. Bu sayede bildirimleri görmek için PS4 ana ekranına gitme zorunluluğu da ortadan kalkmış oluyor.

    Oyuncular, kullanıcıları engelleme olanağının yanı sıra, herhangi birinin veya mevcut olan arkadaşlarının hesabını takip edebilmelerini isteyip istemediklerine karar verme seçeneğine de sahip olacaklar.

    Sony'nin güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı belli değil. Öte yandan firmanın yeni yazılımla birlikte Playstation’ın mobil uygulamasının tasarımını da yenileyeceği söyleniyor.

    Etiketler: sony , playstation 4 , oyun , oyun konsolu
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