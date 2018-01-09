PlayStation 4 ne kadar sattı?

2017 Yılbaşı tatili döneminde tüketicilere 5,9 milyon adedin üzerinde PS4 satışı gerçekleştirildi. Dünya çapındaki tüketicilere kümülatif olarak satılan PS4 sayısı, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 73,6 milyon adedi aştı.

2017 tatil döneminde dünya çapında perakende mağazaları ve PlayStation Store üzerinden dijital olarak indirilerek satılan PS4 oyunlarının sayısı 55,9 milyon adet oldu. Böylece, 31 Aralık 2017 itibarıyla satılan oyun sayısı kümülatif olarak 645 milyon adede yükseldi.

“Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımızın sürekli desteği sayesinde, tatil döneminde satışlarımızın ciddi rakamlara ulaştığını bildirmekten gurur duyuyoruz,” diyen Sony Interactive Entertainment Başkan ve CEO’su John Kodera sözlerini şöyle sürdürdü: “PlayStation Network sergilediği muazzam büyüme ile, PlayStation Plus abonelerinin sayısı da 31,5 milyonu aşarken, PS Store da Aralık 2017’de bugüne kadarki en yüksek aylık içerik satışını gerçekleştirdi.

Toplumumuza ve ortaklarımıza, böylesi bir olağanüstü kilometre taşına ulaşmamıza yardımcı oldukları için en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. PS4’ün, oyun oynanabilecek en iyi oyun konsolu olarak yıldızı parlamaya devam ederken, biz de özel oyunlar ve yenilikçi ağ hizmetlerinin de aralarında bulunduğu daha fazla olağanüstü deneyimi hayranlarımıza sunmayı hiç tereddütsüz taahhüt ediyoruz.”