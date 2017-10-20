PlayStation 4 için daha küçük gamepad yolda!

Mini oyun cihazları bugünlerde çok popüler ve bunda SNES Classic Mini gibi cihazların payı büyük. Sony de yakın zamanda PS4 için özellikle çocuklara yönelik yeni bir Mini Wired (Kablolu) Gamepad duyurdu. Tabii yalnızca çocuklar değil küçük elli kişiler de cihazdan faydalanabilir.

Ama bunun Sony'nin popüler DualShock 4 oyun kumandasının küçük versiyonu olduğunu düşünmeyin. Mini Wired Gamepad, DualShock'tan %40 daha küçük, bu da ağabeyinin bazı özelliklerini taşımadığı anlamına geliyor. Taşımadığı özellikler arasında titreşim, hareket algılama, touch pad, light bar, hoparlör ve hatta kulaklık jack'ı var.

Kablosunun da olması Sony'nin açıklama sayfasında bazı kullanıcıların cihazın ne kadar akıllıca olduğunu sorgulamasına sebep oldu. Uzun ve çıkarılamayan kabloya sahip, çocuklara odaklı bir gamepad çıkarmanın anlamı neydi?



LeMatster kullanıcı ismindeki bir yorumcu şunu yazdı: "Kablosu var ki çocuğunuzun güzelce ayağı takılsın ve PS4 Pro'nuzu yere düşürsün."

Ama, bunların yanında Mini Wired Gamepad, Sony'nin "olması şart fonksiyonlar" dediği şeylerle geliyor, bunlar arasında sağ ve sol analog stick, iki shoulder tuşu ve iki tetik, yön tuşları ve dört hareket tuşu bulunuyor. Amacınız sadece oyunu oynamaksa, bu konuda başarılı.

Yurt dışı fiyatı da sadece 30 dolar, ve bu tam boyuttaki versiyonunun yarı fiyatı oluyor. Küçük bir gamepad arıyorsanız Mini Wired Gamepad bu açıdan bu fiyatı ile çok uygun bir seçenek.



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