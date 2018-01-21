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PlayStation 4 için çok önemli güncelleme yayında!

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 07:13 | Son Güncelleme:

Sevilen oyun konsolu PlayStation 4 için yayınlanan yeni 5.05 güncellemesinde neler var, ne sunuyor ve nasıl yükleniyor?

Sony, PlayStation 4 sahipleri için yeni sistem güncellemesini yayınladı. Yapılan güncelleme ile PS4'leri 5.05 sürümüne yükselten yazılım, sistem performansını hedef alıyor.

Bilindiği üzere Sony, 5.00 güncellemesiyle PS4 sistemlerinde pek çok düzenleme yapmıştı. 5.00'ın üzerine gelen yeni güncelleme ise sistem performansını artırmak için hazırlandı. Sistemini 5.05'a taşıyan kullanıcılar, böylelikle daha yüksek bir işlem performansına ek olarak, artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş kullanılabilirlik avantajlarına da sahip olacak.

PS4 5.05 güncellemesi nasıl kurulur?

Konsolunuz internete bağlıysa;

İşlev ekranından (Ayarlar) > [Sistem Yazılımı Güncellemesi] ögesini seçin. Sisteminiz, sistem yazılımının son sürümüne sahip olup olmadığınızı internet üzerinden otomatik olarak kontrol edecektir. Güncelleme dosyasının indirilmesiyle birlikte ekrandaki talimatları kullanarak yüklemeyi başlatabilirsiniz.

Konsolunuz internete bağlı değilse;

İnternete bağlı olan bir bilgisayardan güncelleme yapmak için öncelikle şuradaki güncellemeyi indirin. Ardından içeriğinde 500 MB'lık boş alan olan bir USB belleğe büyük harflerle "PS4" adlı bir klasör oluşturun. Bu klasörün içinde de yine büyük harflerle "UPDATE" adlı bir klasör oluşturun. Az evvel indirmiş olduğunuz dosyayı "PS4UPDATE.PUP" adıyla kaydedin ve USB'deki UPDATE klasörünün altına taşıyın. Ardından USB'yi PS4'ünüze takın ve işlev ekranından (Ayarlar) > [Sistem Yazılımı Güncellemesi] ögesini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayarak güncellemeyi tamamlayın.

Etiketler: oyun , oyun konsolu
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