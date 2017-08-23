PlayStation 4 Gran Turismo Edition satışa çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde Sony tarafından bir açıklama yapılmış ve PlayStation markası adına büyük bir duyurunun geleceği söylenmişti. Bu konuda çeşitli tahminler ortaya atıldı ama bahsi geçen duyuru muhtemelen PlayStation 4 Gran Turismo Sport Limited Edition'dan başka bir şey değil.

PlayStation Blog üzerinden yapılan duyuru ve yayımlanan video ile tanıtılan yeni PlayStation 4 sürümü, donanımsal açıdan hiçbir farklılık içermese de, tasarım anlamında direkt olarak Gran Turismo'ya adanmış durumda.

Hatta yanında gelen oyun kumandası da Gran Turismo logosuna ve renklerine sahip şekilde üretilmiş. Fakat konsolu satın alanlar Gran Turismo Sport'un Day 1 sürümüne sahip olacak ve oyun içerisinde 250.000 dolarlık krediyle büyük avantaj sağlayacak.

shiftdelete'in haberine göre son olarak Gran Turismo Sport'a özel olarak üretilen DualShock 4'lerin, 18 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek olan PlayStation 4 Gran Turismo Edition'dan ayrı olarak da satılacağını belirtelim.