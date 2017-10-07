PlayerUnknown’s Battlegrounds PlayStation 4'e geliyor

Steam’in son zamanlarda popüler oyunu olan PlayerUnknown’s Battlegrounds, bu yılın sonlarına doğru Xbox One’da özel olarak yayınlanacak. PlayStation 4’te de yayınlanması için şirketlerle görüştüklerini açıkladı.

Fornite’a liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen PUBG son zamanlarda yaptığı çalışmalarla bunu açıkça belirtti. PUBG’nin yaptığı çalışmalar PlayStation 4 ile bitmiyor. Çeşitli etkinlikler ve turnuvalar da düzenliyor. PUBG oyundaki araç seçeneklerini artırma yönündeki çalışmaları da bulunuyor. Oyuna yeni gelecek araçların yanı sıra oyundaki hava ile ilgili yenilikler de mevcut. Oyuna gece modunu da eklemeyi düşünen yapımcılar, bunun şuan henüz test aşamasında olduğunu belirtti. Son zamanlarda yayınlanan Corridor Digital’in The BATTELGROUNDS Movie isimli kısa filmi ile beraber PUBG’nin kolay kolay liderlik koltuğunu bırakmayacağı görünüyor.

Herkesin konuştuğu bu oyun ne?

PlayerUnknown’s Battlegrounds, Bluehole Studio tarafından hazırlanan bir FPS oyunu. Oyun kısa sürede popüler olmuş ve Steam'de eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Oyuna başlarken öncelikle maçlarda kullanacağınız karakterinizi oluşturmalısınız. Maçlarda, 100 kişi bir uçakla ıssız bir adanın üzerinden geçerken istedikleri yerde uçaktan atlayıp etrafta bulunan evlere girerek hayatta kalmak için ihtiyacınız olan eşyaları toplamanız gerekiyor. Amacınız evlerde bulunan eşyaları kullanarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz. Oyun boyunca çeşitli zamanlarda adanın üzerinden uçak tekrar geçerek oyunculara daha gelişmiş eşyalar bırakıyor. Hayatta kalmak için sizle birlikte giren diğer oyunculara dikkat etmenin yanında oyunun belirlediği belli sürelerde daralan bir çember içinde kalmaya da dikkat etmelisiniz. Eğer çemberin dışında kalırsanız zamanla canınızın belli bir miktarını götürecek elektrikli bir alan karşımıza cıkıyor. Oyun alanı gittikçe daraldığından dolayı oyun içindeki çatışmalar zaman içersinde daha çok şiddetleniyor. Oyun sonunda sizlere sıralamanız, isabet ettirdiğiniz vuruş sayısı ve öldürdüğünüz kişi sayısına göre puan veriliyor. Yani oyunda 1. olmasanız da ödül veriliyor. Oyun sonu kazandığınız bu puanlarla sandıklar satın alıp açabiliyorsunuz. Sandıkların içinde karakteriniz için çeşitli kıyafetler çıkıyor. Oyunun tek kişilik oyun modunun yanında takım olarak da girebileceğiniz oyun modlarıda bulunuyor.