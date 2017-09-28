Playboy'un kurucusu Marilyn Monroe'nun yanına gömülecek

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi, Hefner'in Los Angeles'ta Westwood Village mezarlığındaki yerini 1992'de 75 bin dolara aldığını yazdı.

Dean Martin, Truman Capote ve Roy Orbison'ın mezarları da burada.

DERGİYİ MUTFAKTA HAZIRLADI

Playboy şirketinden yapılan açıklamada Hefner'in evinde doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hefner Playboy dergisini 1953 yılında evinin mutfağında hazırlamaya başlamıştı.

Yıllar içinde Playboy dünya çapında en fazla satan erkek dergisi haline gelmişti. Zirveye ulaştığı dönemde aylık tirajı 7 milyona çıkmıştı.

Hugh Hefer'in oğlu Cooper Hefner, pekçok kişinin babasının yokluğunu derinden hissedeceğini söyledi.

Cooper Hefner, babasını "sıra dışı ve etkili bir hayatı olan bir medya öncüsü ve ifade özgürlüğü, sivil haklar ve cinsel özgürlük savunucusu" olarak tanımladı.

Hefner'in şirketi, ilerleyen yıllarda kumarhaneler ve gece kulüplerini de içererek bir imparatorluğa dönüşmüştü.

Genellikle ipek pijamalarla poz veren Hefner, hedonist yaşam tarzıyla nam salmıştı.

Hefner, Playboy modelleriyle birlikte olmuş, bazıları ile evlenmiş, son yıllarını lüks malikânesinde verdiği dev partilerle geçirmişti.

Hugh Hefner'in binden fazla kadınla birlikte olduğu öne sürülmüştü.