Playboy ilk kez transseksüel bir modele yer verdi

Daha önce de Playboy’a poz veren 26 yaşındaki model, bu kez derginin ilk transseksüel ’oyun arkadaşı’ olarak görücüye çıkıyor. Böylece Rau, derginin kapağında ve ikonik orta sayfasında yer alma hakkına sahip oluyor.

Balmain kampanyalarında öne çıkan, Vogue İtalya’da yer alan ve dünya genelinde moda haftalarına hükmeden Ines Rau, Paris doğumlu bir model olarak kariyerine başladı.

Daha önce Playboy’un ikili cinsiyet anlayışına daha ilerici bir perspektif kazandıran ve A’dan Z’ye özel yayın olarak basılan Mayıs 2014 sayısında yer alan Rau, kısa zaman sonra bir model ajansıyla anlaşma imzaladı.

Playboy’a konuşan Rau, bir partner bulamamaktan korktuğu ve ’garip’ görülmek istemediği için kendisini uzun bir süre boyunca transseksüel olarak tanımlayamadığını itiraf etti ve ekledi:

"Sonraysa, nasıl hissediyorsan öyle olmalısın, diye düşündüm. Toplumsal cinsiyet, cinsellik veya her ne olursa olsun, kendiniz hakkında doğruyu söylemek bir kurtuluştur. Sizi reddeden insanlar değerli değil. Bu başkaları tarafından sevilmek değil; kendinizi sevmekle ilgili bir durum."

Derginin okuyucuları tarafından internette tartışmalı yorumlar alsa da, yakın tarihte kitap anlaşması imzalayan ve bir filmde yer alan Rau’nun kariyeri için Playboy’un tarihine geçmek bir başlangıç sayılabilir.