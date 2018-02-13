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Planlar ve Edinimler

Gamze Evirgen
13.02.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

Herkesin yeni yıl planları vardır. Aralık ayından itibaren yazılmaya başlanır ve yılbaşından sonraki günlerde planlardan yavaş yavaş ama emin adımlarla sapılır. Sonra fark ederiz ki o yazdığımız planlar ve hayatın bizi götürdüğü yer bambaşkadır. İşte bu yüzden yeni yıl planlarını pek sevmem ve yeni yıl planları yapmam. Bu planlar bize popüler kültürün dayatması gibi gelir. Oysaki mantık olarak plan yapmaya hiç uzak değilimdir, hatta aşırı plancı olduğum için beni eleştirenler de çoktur. Bu yüzden sıkıcı yeni yıl planları yerine geçmişime bakarım ve hayallerimi düşünürüm. Bunu da yapılabilir hedeflere oturtur ve sonuca ulaşmaya çalışırım. Kendime 2016’da önüme girişimcilik ve liderlikle ilgili fırsatlar çıkarsa peşinden koşacağımı söylemiştim. Bu alanda kendimi geliştirip, üniversitemin sonlarına doğru farklı alanlardaki potansiyelimi keşfetmek benim için önemliydi. Girişimcilik Vakfı’yla yine üyesi olduğum başka bir dernekteki (Yenibirlider Derneği) arkadaşlarım vasıtayla karşılaştım. Ve her aşaması yeni bir deneyim olan bir yola çıktım. Girişimcilik Vakfı (Girvak) birçok insan için güzel olabilir. Ancak benim edindiğim iki şey bu tecrübeyi zihnimde değerli kılıyor.

Bunlardan ilki önyargılarımı kırmak oldu. Okuduğum tüm okullarda farklı şehirlerden, farklı sosyokültürel kesimlerden gelen, farklı karakterlerde pek çok kişi vardı. Ben onlara karşı hep yakın ve hep meraklı davrandım. Her insan benim için öğrenilecek yeni bir dünyadır, bu yüzden insanları tanımayı ve onlara mütemadiyen soru sormayı çok severim. Girvak’ta da aynısını yaptım. Ama beni şaşırtan ve önyargılarımı kıran şey ise herkesin böyle olmasıydı. Hepimiz apayrı insanlardık. Biriciktik. Ve hepimiz dibine kadar meraklıydık. Bu merakı ve hoşgörü ortamını görmek, distopik öngörülerle körelttiğim umutlarıma bir ışık ve geleceğe daha şevkle sarılmamı sağlayan bir heyecan oldu.

İkincisi ise zaman planlamasının önemi. Geçen sene derslerim çok yoğundu, part-time çalışıyordum. Girvak dışında her zaman en az iki ayrı projem oluyordu. Kısacası hafta içi ve hafta sonlarım tamamen doluydu. Aynı zamanda sosyal bir insandım ve katılmam gereken aktiviteler oluyordu. Önce aktivitelerden feragat etmeye başladım. Yavaş yavaş ödevlerimi teslim tarihlerinde, son dakikada teslim etmeye başladım. İşte bunu fark ettiğim ilk anda durdum ve bu durumu nasıl tersine çevireceğimi düşünmeye başladım. Bu sene ilk kez almadığım ajandamın eksikliğini, biraz gecikmeli de olsa bir ajanda ve yapılacaklar defteri alarak telafi ettim. (Evet, bu konuda biraz eski kafalıyım. Yapılacak bir işi not alıp bitince yanına işaret koymak inanılmaz keyif veriyor.) Bu iki materyal benim neye ne kadar vakit harcayacağımı, buna bağlı olarak da hangi işe ne zaman başlayıp, işi bitirmem gerektiğini planlamamda bana çok yardımcı oldu. Kısacası vakit ayıramadığım “planlama” rutinime yine hiçbir şeye vakit ayıramadığım için geri dönmüş oldum. Bazen hayat ironik olabiliyor.

Girvak hepimiz için yepyeni bir tecrübe ve maceraydı. Ancak bana göre yaptığımız her işte önemli olan ondan kendimiz için neler çıkarttığımız ve potansiyelimize erişmek için önümüze çıkan fırsatlardan ne kadar verimli biçimde yararlandığımızdır.

Etiketler: girisimcilikvakfi , planlama , deneyim , kobihaberleri , kobi haberleri
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