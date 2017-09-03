Plana revizyon

HÜKÜMET temsilcilerinin her fırsatta, ekonominin önümüzdeki günlerde en önemli başlık olacağını söylemesine karşın, hazırlıkları bir türlü bitmeyen 180 günlük plan merak konusu oldu. Planın bir kaç kez revize edildiği ve son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bakanlardan tek tek brifing aldığı öğrenildi.

Haziran ayında, yıl sonuna kadar olan 180 günlük süre hesaba katılarak ilan edilen ve bakanlıkların yeni dönemdeki çalışmalarının önemli başlıklarından oluşması beklenen planın açıklaması bir kaç kez ertelendi. Bakanların hazırladığı projelerin revize edildiği öğrenildi. Kabinede yapılan değişiklikten sonra yeni bakanların projeler hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması süreci daha da uzattı.

Önümüzdeki günlerde açıklanacağı dile getirilen plan konusunda, Erdoğan’ın bakanlardan projeler ve öncelikler konusunda doğrudan brifing aldığı belirtildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının seçime kadar iki dönem olarak planlanan çalışmayı yürütecek bakanlık kadroları konusunda da inisiyatif kullandığı öğrenildi. Erdoğan’ın üst düzey bürokraside görev alacak isimlerle ilgili önerilerde bulunduğu, kadro değiştirmek isteyen bakanlara, “Sen önerileri getir, bir de ben bakayım” dediği öne sürüldü.

ÖNCELİKLER LİSTESİ

Planın, acil olmayan kamu yatırımların durdurulması, eldeki kaynakların reel sektörün canlandırılması, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların rahatlatılması üzerine kurulduğu iddia ediliyor. Planda, genç girişimcilere destek verilmesi, bunun için Kalkınma Bankası’nın devreye sokulması, engelli ve kadın istihdamına yönelik teşviklerin yeniden ele düzenlenmesinin yeraldığı belirtiliyor. Önceliğin, 2019’da yapılacak seçimlerde avantaj sağlayacak projelere verdiği kaydediliyor.

UZUN SÜREN HAZIRLIK

Çalışmalar sürerken, bakanlara, 180 günlük plana girecek projeleri, 10’ar başlıkla sınırlandırmaları istenmişti. Başbakanlık müsteşarının başkanlığında, bakanların müsteşarlarından oluşan ekip, pakete ön şeklini vermişti. Ardından da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bir seri toplantı yapılmıştı. Erdoğan’ın bakanlardan aldığı brifinglerin ardından, son şekli verilen 180 günlük planın açıklanma aşamasına geldiği öne sürülüyor.