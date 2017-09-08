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    Plak Günleri başlıyor!

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 13:10 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 13:10

    Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kadıköy Plak Günleri başlıyor. 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Moda’da gerçekleşecek Plak Günleri’nde, plaklar, söyleşiler, konserler olacak.

    Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini yaptığı Kadıköy Plak Günleri 9 Eylül Cumartesi günü başlıyor.

    İstanbul’un önemli plakçıları ile plakseverleri bir araya getiren “Kadıköy Plak Günleri” 9-10 Eylül tarihlerinde Moda’daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılacak.

    Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve büyük ilgi toplayan Plak Günleri’ni iki günde 25 bin kişi ziyaret etmişti. Plakseverlerin merakla beklediği Plak Günleri’nde bu yıl da söyleşi ve konserler olacak.

    Etkinlikte Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşi ile 9 Eylül Cumartesi günü müzikseverlerle buluşacak.

    İstanbul’un önemli plakçılarının stand açacağı etkinlikte süpriz imza günleri olacak. Bu imzalardan bir tanesi Cumartesi akşamı konser verecek olan Gaye Su Akyol. Gaye Su Akyol Cumartesi akşamı konser öncesi plaklarını imzalayacak.

    10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar” , Mehmet Tez , Evrim Hikmet Öğüt , Yeliz “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri olacak. Pazar akşamı konseri ise usta sanatçı Bülent Ortaçgil’in vereceği konserle sona erecek.

    Radyo Eksen’in katkı verdiği 2. Plak Günleri’nde iki gün boyunca Mete Avunduk, Hakan Tamer ve Ertan Kurt DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak.

    PROGRAM

    09 Eylül Cumartesi 2017

    13.00 Açılış

    14.00 DJ Set

    16.00 Muhabbet / Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi”

    18.00 DJ Set / Mete Avunduk

    20.00 Konser

    Gaye Su Akyol

    10 Eylül pazar 2017

    13.00 Açılış

    14.00 DJ Set / Hakan Tamar -Ertan Kurt

    16.00 Muhabbet / Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar”

    18.00 Muhabbet / Nerelerdeydin Analog!

    Mehmet Tez

    Evrim Hikmet Öğüt

    Yeliz

    20.00 Konser

    Bülent Ortaçgil

    Etiketler: plak , günleri , Kadıköy
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