Plak Günleri başlıyor!

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini yaptığı Kadıköy Plak Günleri 9 Eylül Cumartesi günü başlıyor.

İstanbul’un önemli plakçıları ile plakseverleri bir araya getiren “Kadıköy Plak Günleri” 9-10 Eylül tarihlerinde Moda’daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve büyük ilgi toplayan Plak Günleri’ni iki günde 25 bin kişi ziyaret etmişti. Plakseverlerin merakla beklediği Plak Günleri’nde bu yıl da söyleşi ve konserler olacak.

Etkinlikte Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşi ile 9 Eylül Cumartesi günü müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul’un önemli plakçılarının stand açacağı etkinlikte süpriz imza günleri olacak. Bu imzalardan bir tanesi Cumartesi akşamı konser verecek olan Gaye Su Akyol. Gaye Su Akyol Cumartesi akşamı konser öncesi plaklarını imzalayacak.

10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar” , Mehmet Tez , Evrim Hikmet Öğüt , Yeliz “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri olacak. Pazar akşamı konseri ise usta sanatçı Bülent Ortaçgil’in vereceği konserle sona erecek.

Radyo Eksen’in katkı verdiği 2. Plak Günleri’nde iki gün boyunca Mete Avunduk, Hakan Tamer ve Ertan Kurt DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak.

PROGRAM

09 Eylül Cumartesi 2017

13.00 Açılış

14.00 DJ Set

16.00 Muhabbet / Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi”

18.00 DJ Set / Mete Avunduk

20.00 Konser

Gaye Su Akyol

10 Eylül pazar 2017

13.00 Açılış

14.00 DJ Set / Hakan Tamar -Ertan Kurt

16.00 Muhabbet / Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar”

18.00 Muhabbet / Nerelerdeydin Analog!

Mehmet Tez

Evrim Hikmet Öğüt

Yeliz

20.00 Konser

Bülent Ortaçgil