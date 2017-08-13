Plajdaki silahlı saldırının arkasından 'nüdist istemeyen' esnaf çıktı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Fransız polisi, esnafın plajda nüdist istemediğini açıkladı.

Porto-Vecchio yakınlarındaki Carattagio plajında gerçekleşen saldırıda bir kadın yaralanmış, onlarca nüdist de plajdan kaçmak zorunda kalmıştı.

Görgü tanıkları adamın plajdaki nüdistleri giyinmeleri için tehdit ettiğini, nüdistlerin bunu reddetmesi üzerine tüfeğini çıkarak ateş etmeye başladığını anlattı.

30'larında olduğu söylenen yaralı kadın da kaçarken kalçasından yaralanmıştı.

Nüdistlerin sıklıkla gittiği bir plaj olmasına rağmen Carattagio resmi bir çıplaklar plajı olmaması nedeniyle yerli halk plajdaki çıplak insanlardan şikayet ediyordu.