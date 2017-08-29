Plajda tecavüz skandalı... Herkes bu rezalet yorumu konuşuyor

İtalya'nın Rimini kentinde Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece, bir plaja giden 26 yaşındaki Polonyalı bir çift 4 kişinin saldırısına uğradı. Kadına tecavüz eden grup, adamı da döverek bayılttı.

Polisi 4 saldırganı arama çalışmalarını sürdürürken, Polonya'dan da bir savcı ve polis ekibinin soruşturmaya dahil olmak üzere bugün İtalya'ya gelmesi bekleniyor.

İtalyan basını şüphelilerin Kuzey Afrika kökenli, 30'lu yaşlardaki 4 kişi olduğunu iddia etti.

Tecavüz olayı ve saldırganların günlerdir bulunamaması tartışma ve tepkilere yol açarken, Müslüman olduğu belirtilen Abid Jee'nin yorumu tartışmanın seyrini değiştirdi.

Abid Jee bu yorumu daha sonra silse de tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bugünkü İtalyan gazetelerinin birçoğunda, Abid Jee'nin bu sözleri baş sayfalarda yer aldı.

Corriere della Sera'nın başyazısında, bu korkunç sözlerin bir "kültürel arabulucuya" ait olmasının olayı daha da vahim kıldığı vurgulandı. Gazetenin başyazarı Massimo Gramellini, "Göçmenlerin entegrasyonunu teşvik etmek için, iki ya da daha fazla kültür arasında aracılık" yapmakla görevli kültürel arabulucuların hangi kriterlere göre seçildiğini sorguladı.

TECAVÜZE UĞRAYAN KADIN ZEVK ALIR

Sağ kanattaki Libero gazetesi ise manşetten verdiği haberde Abid Jee'nin "Tecavüze uğrayan kadın zevk alır" sözlerini başlık olarak kullandı. Libero haberin altbaşlığında da "'İslam medeniyetine' karşı çıkmazsak İtalyan kadınları işte bu bekliyor" diye yazdı.

'BEN ONUN HAYALARINA TEKME ATARAK EVİNE YOLLARDIM'

Aşırı sağcı Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini de Twitter'a yazdığı mesajda "Kültürel arabulucu göçmen tecavüzü savunuyor. Ben onu hayalarına tekme atarak evine yollardım" dedi.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni de "Kültürel arabulucunun Rimini'deki tecavüzle ilgili sözleri akıl alır gibi değil. Suça teşvikten yargılanmalı ve hapse atılmalı" diye konuştu.

AÇIĞA ALINDI

Tepkiler üzerine, Abid Jee'nin çalıştığı merkez, disiplin işlemlerinin başlatıldığını ve Jee'nin açığa alındığını açıklandı.