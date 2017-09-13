Plajda bira içen iki doktora para cezası

Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi’nin işlettiği Kapuz Plajı’nda meydana geldi. Doktor 32 yaşındaki S.Ç. ve meslektaşı olan arkadaşı, Kapuz Plajı’na geldi ve yanlarında getirdikleri portatif sandalyelere oturdu.

Kitap okuyup güneşlenen 2 doktor, bir süre sonra yanlarında getirdikleri biraları çıkardı.Yanlarına gelen plaj görevlisi, sahildeiçki içmenin yasak olduğunu söyleyerek, kadınları uyardı.

Plajın kamu malı olduğunu, kimseye rahatsızlık vermeden içki içmenin yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunu söyleyen kadınlar ile görevli arasında tartışma çıktı.

Doktorlar, daha sonra gelen zabıta ilede tartışınca polise haber verildi. Polis ekibi iki doktoru, haklarında şikayet olduğunu söyleyerek karakola götürdü.

S.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu’nun ’Çevreye rahatsızlık verme’ maddesni ihlal ettikleri gerekçesiyle 109’ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

’ÜSTÜM ISLAK ŞEKİLDE KARAKOLDA BEKLEDİM’

DHA’ya açıklama yapan doktor S.Ç.,mesai sonrası, kitap okumak ve serinlemek içinplaja gittiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Biramı açtım ve bir yudum aldım. Görevli geldi. Bize içki içmenin yasak olduğunu söyledi. Biz de halk plajında bu yasağın olamayacağını söyledik. Bize ’Erkek olsanız sizi yaka paça dışarı atardım’ dedi.

Biz de kadın olduğumuz için yapması gereken uygulamadan imtina etmemesini, ne gerekiyorsa yapmasını istedik. Amirini çağırdı. Amiriyle de yaklaşık 15-20 dakika konuştuk.

Bu yasağın kanuni olmadığını anlatmaya çalıştık fakat anlamadılar ve polisi aradılar. Ben o sıra denize girdim.İsmin anons edildi ve denizden çıkartıldım. Bizi önce hastaneye sonra karakola götürdüler. Alkol kontrolünde arkadaşımda sıfır çıktı, bende ise 0.50 promil çıktı. Para cezası kestiler. Üstüm ıslak şekilde karakolda bekledim ve gece çıkabildik."

'PLAJDA İÇKİ İÇİLMESİ YASAK’

Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürvekili Nejat Uludüz, olayın belediye ile alakalı olmadığını, plaja alkollü içecek sokmanın yasak olduğunu belirten tabelanın girişte asılı olduğunu söyledi. Plajda alkol alınabilecek restoranın bulunmasına rağmen iki doktorun sahilde içki içmek istediklerini belirten Uludüz, şöyle konuştu:

DENİZDEN ÇIKMASI İÇİN ANONS YAPMIŞLAR

"Plajda içki içilmesi yasak. Plajda alkol alınabilecek restoran var.Orada içki içildiği takdirde herhangi bir sorun yok. Sahilde, kumsalda içki içildiği için oradaki vatandaşlarımız da şikayette bulunmuşlar. Plaj görevlileride uyarıp restoranda içki içebileceklerini söylemişler. Bayan arkadaşlar bunu dikkate almamış. Tartışma büyümüşve emniyete haber verilmiş. Polisi görünce alkol alan bayanlardan birisi denize girmiş.Denizden çıkması için anons etmişler. Olay daha sonra emniyete intikal etmiş. Emniyet de işlem yapmış. Bizim belediye olarak bir ceza uygulamamız söz konusu değil. Biz bundan sonra plajdaki önlemleri arttırabiliriz. Sahilde içki içilmesinin yasak olduğunu belirten yazılar ve levhaları arttırabiliriz."

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