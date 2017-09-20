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    Plaja lağım deresi

    Oben ULU / DHA
    20.09.2017 - 22:47 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 22:47

    İZMİR’in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir yağmur suyu tahliye kanalına foseptik ve hayvan pisliklerinin karışarak denize aktığını bildirerek, bu duruma tepki gösterdi. Simkur ve Nemka Sitesi önündeki sahilden denize lağım aktığını gösteren vatandaşlar yetkililere seslendi. Aşırı yağmur sonrası biriken suların denize tahliyesi için önceden bölgeye kurulan kanallara son bir yıldır foseptik ve hayvan pisliklerinin akıtıldığınğ söyleyen vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

    İZMİR’in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir yağmur suyu tahliye kanalına foseptik ve hayvan pisliklerinin karışarak denize aktığını bildirerek, bu duruma tepki gösterdi. Simkur ve Nemka Sitesi önündeki sahilden denize lağım aktığını gösteren vatandaşlar yetkililere seslendi. Aşırı yağmur sonrası biriken suların denize tahliyesi için önceden bölgeye kurulan kanallara son bir yıldır foseptik ve hayvan pisliklerinin akıtıldığınğ söyleyen vatandaşlar önlem alınmasını istedi. 

    MAVİ BAYRAĞA BÜYÜK ZARAR
    Bir çevre sakini, “Belediye ve ilgili kamu kuruluşlarının çevreyi kirleten kanal konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini ve Kıyı Kanunu’nun uygulanması konusunda gerekli özenin gösterilmesini istiyoruz. Buraya yapılan kanalın amacı sel sularının giderilmesini sağlamaktı. Ancak son bir yıldır hayvan atıkları ve foseptik akarak denize karışıyor. Bu konuda defalarca şikâyette bulunduk, ancak bir şey yapılmadı. Pis kokudan ve deniz kirliliğinden şiddetle şikâyetçiyiz. Bu Dikili’nin mavi bayrak plajlarına zarar verir. Ben 70 yaşına geldim böyle bir şey görmedim. Denizimiz kirletiliyor, sahillerimiz işgal ediliyor, eşit kullanım hakkımız gasp ediliyor” dedi.

    NUMUNEDEN KOLİBASİLİ ÇIKTI
    Bir başka çevre sakini de şunları söyledi: “1990’dan beri her yıl oraya tatile giderim. Ve her yıl buradan numune alıp, İstanbul’da bir laboratuvara getiririm. Her zaman temiz çıkardı. Bu yıl yine numune aldım. Ancak sonucu bu sefer farklıydı. Numuneden kolibasili çıktı” dedi.

    Plaja lağım deresi
    BUNLAR DA SAHİL KONDU:  Sahilde eşit kullanım hakkının ihlal edildiğini söyleyen bir başka vatandaş da “Sahilimizde Kıyı Kanunu’na aykırı olarak çardaklar yapıldı. Kimlerin yaptığını bilmiyoruz. Gerekli yerlere, sahilimizin işgal edilerek, eşit kullanım hakkımızın gasp edildiğini bildirdik. Burada yaşayan çok sayıda vatandaş var. Herkes kafasına göre çardak yaparsa ne olur? Birisine izin verilirse her site bunu yapar. Yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.


    Etiketler: dikili , Çevre Kirliliği , gazetehaberleri
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