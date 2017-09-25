Pladis, Nestle'nin ABD'deki atıştırmalık sektörü varlıklarını almak için teklif vermekten vazgeçti

Karakaş, Cuma günü Nestle'nin Haziran ayında satışa çıkardığı varlıklara teklif vermeyi değerlendirdiğini söyledi. Ancak aynı gün birkaç saat sonra ek bir açıklamada bulunarak şirketin teklif vermekten vazgeçtiğini belirtti.

Karakaş, Reuters'a Cuma gecesi yaptığı açıklamada, "Sonuçta Nestle'nin Kuzey Amerika varlıkları oradaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı gözükmüyor, bu nedenle teklif vermeme kararı aldık" dedi.

Karakaş, Pladis'in üst gelir grubunu hedefleyen ürünlere odaklanacağının altını çizerek, "Son yıllarda Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da sürekli olarak büyüyen tek segment premium çikolata. Bu alanda eşsiz bir pozisyondayız ve buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Nestle'nin ABD atıştırmalık varlıkları arasında Butterfinger, Crunch ve 100 Grand gibi kitlesel pazarlara hitap eden markalar bulunuyor.