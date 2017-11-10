PKK'ya dev darbe! TSK açıkladı



Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında sürdürdüğü operasyonlarına devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamada, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, geçtiğimiz süreç içerisinde (03 - 09 Kasım 2017) BTÖ’nün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Şırnak, Diyarbakır ve Irak’ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Şırnak/Merkez (Bestler-Dereler) bölgesinde büyük çaplı, Diyarbakır / Lice ve Irak’ın Kuzeyi (Zap ve Avaşin-Basyan) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. İcra edilen operasyonlarda, 115 terörist etkisiz hale getirildi. 8 adet piyade tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 2 adet roketatar olmak üzere toplam 10 adet silah, 2 adet antipersonel mayın, 0,5 kilogram A-4 plastik patlayıcı, 0,5 kilogram dinamit, 0,2 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 5 kilogram TNT, 178 kilogram amonyum nitrat, 22 adet el bombası, 5 bin 822 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 roketatar roketi, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 63 adet fünye, 64 adet şarjör, 2 adet telsiz, 2 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve 52 adet tüp ele geçirildi. 21 adet EYP tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 75 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.



BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 254 bin 950 paket kaçak sigara, 800 litre akaryakıt, 244 kilogram kubar esrar, 791 kilogram toz esrar ve 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10 bin 039 kişi yakalandı. 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunuluyor. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanıyor.



Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapacak. Bu kapsamda, 13 Ekim 2017 tarihinde 1 numaralı gözlem noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde ise 2 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürüyor.