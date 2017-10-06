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    PKK'ya ağır darbe: 2'si de üst düzey sorumlu çıktı

    İHA
    06.10.2017 - 19:47 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK’nın üst düzey sorumlularından olduğu ve Merasim Sokak saldırısıyla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, birinin de gri listede arandığı ortaya çıktı.

    Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü mülki sınırları içerisinde 26 Eylül’de teröristlerle girilen silahlı çatışma neticesinde Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar şehit edilmiş, 2 asker de yaralanmıştı. Bunun üzerine istihbari çalışmalar yapılmış ve bir grup teröristin Lice ilçesi Baharlar köyü Gönen mezrası kırsalında olduğu tespit edilmişti. Ardından 29 Eylül’de bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının da desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatılmış ve 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    MERASİM SOKAK SALDIRISINDAN YAKALAMA

    Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin terör örgütü PKK’nın sözde Amed Eyaleti üçlü yürütme sorumlularından ve örgütün kadın kolu olan YJA-Star’ın sözde komutanlarından “Gülnaz Ege” kod adlı Nurhan Er olduğu belirlendi. Söz konusu teröristin 17 Şubat 2016’da Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının sorumlularından olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. Teröristlerden birinin de İçişleri Bakanlığının “aranan teröristler” listesinin gri kategorisinde bulunan “Sarya Amed” kod adlı Sevim Solmuş olduğu bildirildi.

     

    Etiketler: pkk , terörist , saldırı , lice , son dakika
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