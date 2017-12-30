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    PKKâ€™nÄ±n peÅŸinde

    AA Â
    30.12.2017 - 01:09 | Son GÃ¼ncelleme:

    DOÄžU Anadolu'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonlar, zorlu arazi koÅŸullarÄ± ve Ã§etin kÄ±ÅŸa raÄŸmen aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

    BÃ¶lgede karla kaplÄ± daÄŸ ve sarp arazileri didik didik arayan MehmetÃ§ik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, AÄŸrÄ± ve Kars kÄ±rsalÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depolarÄ± tespit edip imha ediyor.

    Hava destekli gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, helikopterle operasyon bÃ¶lgesine ulaÅŸan ve soÄŸuÄŸa raÄŸmen zaman zaman gÃ¼nlerce arazide kalan Jandarma Ã–zel HarekÃ¢t ve komando birlikleri, karla kaplÄ± arazilerde yÃ¼rÃ¼yerek, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesi iÃ§in yiyecek ve yaÅŸam malzemesi bulabileceÄŸi ve kÄ±ÅŸÄ±n vatandaÅŸlarca kullanÄ±lmayan yayla evlerini de kontrol ediyor.

    Etiketler: PKK , TSK , gazetehaberleri
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