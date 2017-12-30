PKKâ€™nÄ±n peÅŸinde

BÃ¶lgede karla kaplÄ± daÄŸ ve sarp arazileri didik didik arayan MehmetÃ§ik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, AÄŸrÄ± ve Kars kÄ±rsalÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depolarÄ± tespit edip imha ediyor.

Hava destekli gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, helikopterle operasyon bÃ¶lgesine ulaÅŸan ve soÄŸuÄŸa raÄŸmen zaman zaman gÃ¼nlerce arazide kalan Jandarma Ã–zel HarekÃ¢t ve komando birlikleri, karla kaplÄ± arazilerde yÃ¼rÃ¼yerek, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesi iÃ§in yiyecek ve yaÅŸam malzemesi bulabileceÄŸi ve kÄ±ÅŸÄ±n vatandaÅŸlarca kullanÄ±lmayan yayla evlerini de kontrol ediyor.