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    PKK’nın kodları İngilizce yayınlandı

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 23:02Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 23:02

    Terör örgütü PKK’nın ve elebaşı Abdullah Öcalan’ın ideolojik dönüşümünü gözler önüne seren, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ’nın ‘İdeolojik Kodlarıyla Kâğıt Üstündeki PKK’ kitabı ekim ayında okurlarla buluşmuştu.

    Usta gazeteci Fikret Bilâ’nın uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak kaleme aldığı eser, İngilizce olarak da yayımlandı. Çevirmenliğini Gülşah Dökmeci’nin, editörlüğünü ise John Angliss’in yaptığı ‘The Ideological Codes of the PKK’ Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

    PKK’nın kodları İngilizce yayınlandı

    “PKK’nın, 2003’ten beri dış güçlerin bölgeye askeri müdahalesiyle başlayan ve Suriye iç savaşıyla şekillenen koşullarda, Suriye’nin kuzeyinde ve Türkiye’nin güneydoğusunda giriştiği kent savaşlarıyla, Türkiye, Suriye, Irak ve İran’dan koparmaya çalıştığı parçalarda kurmayı hedeflediği ‘Demokratik Konfederal Kürdistan’ın dayandığı ideoloji uygulanabilir mi?” Detaylı, uzun bir çalışmanın ürünü olan ‘İdeolojik Kodlarıyla Kâğıt Üstündeki PKK’, bu sorulara yanıt veriyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , pkk , Fikret Bila
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