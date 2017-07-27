PKK’nın kodları İngilizce yayınlandı

Usta gazeteci Fikret Bilâ’nın uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak kaleme aldığı eser, İngilizce olarak da yayımlandı. Çevirmenliğini Gülşah Dökmeci’nin, editörlüğünü ise John Angliss’in yaptığı ‘The Ideological Codes of the PKK’ Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

“PKK’nın, 2003’ten beri dış güçlerin bölgeye askeri müdahalesiyle başlayan ve Suriye iç savaşıyla şekillenen koşullarda, Suriye’nin kuzeyinde ve Türkiye’nin güneydoğusunda giriştiği kent savaşlarıyla, Türkiye, Suriye, Irak ve İran’dan koparmaya çalıştığı parçalarda kurmayı hedeflediği ‘Demokratik Konfederal Kürdistan’ın dayandığı ideoloji uygulanabilir mi?” Detaylı, uzun bir çalışmanın ürünü olan ‘İdeolojik Kodlarıyla Kâğıt Üstündeki PKK’, bu sorulara yanıt veriyor.