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    PKK’nın kaçırdığı iddia edilen MİT’çileri sordu

    ANKARA
    13.09.2017 - 21:47 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 21:50

    CHP Milletvekili Musa Çam, Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) üst düzey yöneticilerin Irak’ın Süleymaniye şehrinde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

    Çam, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti: “MİT’ten üst düzey yöneticilerin Süleymaniye’de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiaları doğru mudur? Çeşitli kaynaklarca iddia edildiği üzere bu yöneticiler PKK’nın üst düzey yetkililerine suikast düzenlemek amacıyla mı bölgeye gönderilmişlerdir? Bu gelişmelerin ardından KYB ile temasa geçildiği, yöneticilerin iadesinin istendiği ancak sonuç alınamaması nedeniyle KYB’nin Ankara’da bulunan ofisinin kapatıldığı ve KYB Ankara temsilcisinin geri gönderildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddialar MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasının gerekçesini mi oluşturmaktadır?” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Musa Çam , mit
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