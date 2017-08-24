MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>PKK'nın Japonya kasası yakalandı

    PKK'nın Japonya kasası yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    24 Ağustos 2017 - 20:31Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:43

    PKK adına Japonya'da para toplayarak İstanbul'a gelen Vakkas Dündar Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

    Üzerinde milyonlarca Japon Yeni ele geçti. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vakkas Dündar adlı PKK'lının Japonya'da örgüt adına para topladığı yönünde bilgi aldı.

    PKKnın Japonya kasası yakalandı
    Dündar'ın 11 Ağustos 2017 günü Japonya'dan gelen uçakta olduğu belirlendi. Atatürk Havalimanı'nda önlem alam ekipler, uçaktan inen Dündar'ı gözaltına aldı.

    Üzerinde yapılan aramada 4 bilezik, ziynet eşyaları, 24 milyon 313 bin Japon Yeni, 4593 Dolar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti.

    Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa, buradan da mahkemeye çıkarılan Dündar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: PKK , Japonya , istanbul
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri