PKK'nın Japonya kasası yakalandı

Üzerinde milyonlarca Japon Yeni ele geçti. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vakkas Dündar adlı PKK'lının Japonya'da örgüt adına para topladığı yönünde bilgi aldı.





Dündar'ın 11 Ağustos 2017 günü Japonya'dan gelen uçakta olduğu belirlendi. Atatürk Havalimanı'nda önlem alam ekipler, uçaktan inen Dündar'ı gözaltına aldı.



Üzerinde yapılan aramada 4 bilezik, ziynet eşyaları, 24 milyon 313 bin Japon Yeni, 4593 Dolar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti.



Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa, buradan da mahkemeye çıkarılan Dündar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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