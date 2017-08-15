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    PKK'lılar cezaevinden kaçmaya çalıştı!

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 13:58Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 14:23

    Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan kalan 17 hükümlünün, duvarı delerek kaçmaya çalıştığı belirlendi.

    Terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hükümlülerin kaldığı koğuşun duvarından sesler geldiğini fark eden nöbetçiler, durumu cezaevi yönetimine bildirdi.
    Jandarma ekiplerince çevrede tedbir alındıktan sonra koğuşa girildi.

    Yapılan incelemede koğuş duvarının delindiği anlaşıldı.

    Bunun üzerine koğuşta kalan mahkumlar M.T, Ö.Y, O.B, M.M.E, S.A, N.O, M.S, M.Ç, S.A, A.İ, E.M, E.D, C.T, H.S, İ.A, K.A.Ö. ve M.O. başka koğuşa alındı.

    Duvarı delmek için kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosuna el konularak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: PKK , terör örgütü , Osmaniye
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