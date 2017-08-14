PKK'lı teröristlerin hain planı! Hepsi bir villada bulundu...

Adana polisi bir evde yapılan aramada 12 kalaşnikof tüfek, bin mermi, 24 el bombası, 12 polis üniforması, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi ele geçirdi. Ancak herhangi bir zanlıya ulaşılamadı.

Alınan bilgiye göre, MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan şüphelilerinin yakalanması ve terör örgütünün olası eylemlerinin önlenmesi için yürüttüğü çalışmalar sırasında teröristlerin 15 Ağustos tarihinde büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda teröristlerin polis üniforması giyerek dikkat çekmemeye çalışıp saldırı düzenlemeyi planladığı belirlendi.

LÜKS VİLLAYA BASKIN YAPILDI

11 Ağustos günü şafak vakti havadan helikopter ile Özel Harekat'ın katılımıyla operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde 30 adrese baskın yapıldı.

Polis, Çukurova İlçesi’nde kapısını kırıp içeri girdiği villanın bordum katında 12 kalaşnikof tüfek, 24 el bombası, 12 hücum yeleği, bin uzun namlulu silah mermisi, 96 şarjör, 12 polis üniforması, 49 gri büyük kova, 1 amper ölçer, 1 lehim malzemesi, 4 lehim tabancası, 42 silikon mumu, 2 lehim kablosu, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi, 6 koli bandı, 3 siyah bant, 20 litrelik 24 boş bidon, 25 gaz maskesi, 10 pil, 10 açma kapama anahtarı, 10 zil butonu, 1 karışım yapmak için mutfak robotu, 500 gramlık 150 teneke kutularda mantar, 20 litrelik 11 benzin dolu bidon, 18 kilogramlık yapıştırıcı, 10, yastık, 10 sünger yatak, 10 battaniye, 2 hasır ve oldukça fazla konserve yiyecek ve ekmek ele geçirildi.

POLİS KILIĞINA GİRECEKLERDİ

Polis evde ve çevrede yaptığı çalışmada zanlılara rastlamadı. Ancak evde bulunan malzemelerden villaya 12 teröristin geleceği, polis kılığına girip kanlı eylemi böyle yapmayı planladıkları değerlendiriliyor.

VİLLAYI AYLIK 2 BİN 500 LİRAYA KİRALAMIŞLAR

Teröristlerin villayı aylık 2 bin 500 liraya kiraladığı belirtiliyor. Teröristlerin bir kez gelip mühimmatı koyduğu daha sonrada dikkat çekmemek için villaya hiç gelmediği, 15 Ağustos gününü bekleyip eylem hazırlığı için villaya gelmeyi planladığı iddia ediliyor.