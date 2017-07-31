PKK'lı teröristler Amanoslar'ı ateşe veriyor!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Hatay’a yaptığı top atışlarına misliyle karşılı alan teröristler alçakça bir yönteme başvurdu. Amanos dağları bölgesinde üstlenen teröristler Türkiye’nin Suriye’de işgal altındaki PYD bölgelerine yönelik son dönem artan müdahale planları ve Afrin konusundaki kararlılığı karşısında ormanları ateşe vermeye başladı.

15 GÜNDE 3 KUNDAKLAMA

Son bir aylık süreçte bölgede 4 ayrı terör eylemi gerçekleştiren PKK-PYD teröristler, 15 gün içinde 3 ayrı kundaklama eylemi gerçekleştirdi. Yüzlerce hektarlık alanda binlerce ağaç teröristler tarafından yakıldı. Bölgede üstlenen teröristler lojistik desteği Afrin’den alıyor. Kefer Cenne ve Raci bölgelerinde bulunan kamplarda eğitim gören terör örgütü mensupları mülteci görüntüsü ile sınırdan kaçak yollarla Türkiye tarafına geçiyor.

TÜNELLERDEN GİRİYORLAR

Bölgede halen teröristlere ait gizli geçitler bulunuyor. Türkiye tarafından imha edilen kaçak geçiş tünellerine rağmen örgüt tarafından yenileri açılıyor. PKK 65 kilometrelik sınır hattı boyunca mülteci kaçakçılığı başta olmak üzere 6 yıldır uyuşturucu ve silah sevkiyatı gerçekleştiriyor.