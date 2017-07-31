MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>PKK'lı teröristler Amanoslar'ı ateşe veriyor!

    PKK'lı teröristler Amanoslar'ı ateşe veriyor!

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 08:00Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 08:24

    Hatay’a daha önce top mermileri atan PKK'lılar, şimdi de Amanos Dağları’ndaki ormanlık alanları ateşe vermeye başladı. 15 gün içerisinde 3 kez ormanların yakıldığı Amanos’larda yüzlerce hektarlık alan küle döndü.

     

    Yeni Şafak'ın haberine göre, Hatay’a yaptığı top atışlarına misliyle karşılı alan teröristler alçakça bir yönteme başvurdu. Amanos dağları bölgesinde üstlenen teröristler Türkiye’nin Suriye’de işgal altındaki PYD bölgelerine yönelik son dönem artan müdahale planları ve Afrin konusundaki kararlılığı karşısında ormanları ateşe vermeye başladı.

    15 GÜNDE 3 KUNDAKLAMA

    Son bir aylık süreçte bölgede 4 ayrı terör eylemi gerçekleştiren PKK-PYD teröristler, 15 gün içinde 3 ayrı kundaklama eylemi gerçekleştirdi. Yüzlerce hektarlık alanda binlerce ağaç teröristler tarafından yakıldı. Bölgede üstlenen teröristler lojistik desteği Afrin’den alıyor. Kefer Cenne ve Raci bölgelerinde bulunan kamplarda eğitim gören terör örgütü mensupları mülteci görüntüsü ile sınırdan kaçak yollarla Türkiye tarafına geçiyor.

    TÜNELLERDEN GİRİYORLAR

    Bölgede halen teröristlere ait gizli geçitler bulunuyor. Türkiye tarafından imha edilen kaçak geçiş tünellerine rağmen örgüt tarafından yenileri açılıyor. PKK 65 kilometrelik sınır hattı boyunca mülteci kaçakçılığı başta olmak üzere 6 yıldır uyuşturucu ve silah sevkiyatı gerçekleştiriyor.

    Etiketler: PKK , amanos , ORMAN , Yangın
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri