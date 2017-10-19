PKK’dan İdlib’e saldırı hazırlığı

PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyon yürüttüğü İdlib’e saldırı hazırlığı yapıyor. Suriye’de Rakka’yı devir-teslim anlaşmasıyla DEAŞ’tan alan PKK, Irak’ta Kerkük, Sincar ve Mahmur gibi bölgelerde yaşadığı bozgunun ardından tüm oklarını İdlib’e yöneltti. PKK/PYD’nin sözde Afrin Komutanı Ahmet Sultan, “Rakka’da kazandığımız ‘zafer’ sonrası tüm güçlerimizi İdlib için Afrin’e sevk ediyoruz” açıklaması yaptı.



Sözde PKK elebaşı Ahmet Sultan, bu konuda kendilerine destek verecek PKK harici müttefikleri olduğunu iddia ediyor. Esed rejiminden de destek alacaklarını kaydeden elebaşı terörist, Özgür Suriye Ordusu içerisine sızan işbirlikçileri bulunduğunu da ileri sürerek, Türk askerinin Afrin’e operasyon düzenlemesi halinde bu işbirlikçilerin ÖSO’dan ayrılıp PKK safına geçeceğini savundu.



Edinilen bilgiye göre, PKK’lı teröristler Afrin güneyindeki Der Ballut, Kala Saman, Cinderes sınır koridorundan saldırı girişiminde bulunacak. Bu saldırılara eşzamanlı olarak Münbiç ve Tel Rıfat’ta da TSK ve ÖSO mevzileri hedeflenecek. Kirli planın ayrıntılarına vakıf olan güvenlik güçlerinin bölgede gerekli önlemleri aldığı belirtiliyor. Yeni Şafak