Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Mehmetcikten tokat yiyen PKK'da şimdi de iç çatışma çıktı!

    Mehmetcikten tokat yiyen PKK'da şimdi de iç çatışma çıktı!

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 06:34 | Son Güncelleme:

    PKK’nın Kandil kadrosu ile Afrin ekibi birbirine girdi. Cinderes’te iki grup arasında çatışma çıktı. Kandil kaynaklı teröristler “TSK ile savaşa devam” derken, Afrin’dekiler ise “Şimdiden bin kişi kaybettik. Geri çekilelim” görüşünde. Örgüt içi kaosun daha da büyümesi bekleniyor.

    Afrin’de işgalci terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda Mehmetçik ve ÖSO savaşçılarının elde ettiği başarı, PKK içinde çözülmeyi de beraberinde getirdi. Öldürülen PKK’lı sayısı bine ulaşınca teröristlerin yaşadığı panik, kaosu tetikledi. Örgüt işgalindeki Cinderes’te PKK’nın Kandil kadrosu ile Afrin kadrosu arasında çatışma çıktı. Kandil ekibinin ‘savaş’ ısrarına, Afrin kadrosunun cevabı, “Sizin hedefiniz Afrin’i yaktırmak, binden fazla kayıp verdik, çekilelim” şeklinde oldu. Tartışmanın büyümesi sonucu silahlar çekildi ve iki taraf arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Afrinli gazeteci Mesud İbo, PKK’nın iç çatışmasını doğruladı. Cinderes başta olmak üzere birçok noktada Kandil’den gelen teröristler ile Afrinli PKK’lılar arasında yaşanan gerginliğin silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyleyen İbo, şunları söyledi:

    KANDİL İHANETLE SUÇLADI

    “Afrinliler, sayıları 600’ü aşan Kandil ekibine ‘bölgeden çıkın, daha fazla kan aktıkça karşılıklı intikam duygusu artacak’ dedi. Binlerce Afrinli sivilin bu çatışmalar sebebiyle ortada kalacağını belirttiler. Afrinli grup ayrıca ‘Türkiye ile aramızda kan davası yok, biz sivillerimizin ve beldelerimizin zarar görmesini istemiyoruz’ görüşünü dile getirdi. Kandil’den gönderilen ‘Azad’ kod adlı terörist ile Ebu Cuma Bennavi arasındaki tartışma giderek sertleşti. Kandil grubu, karşı tarafı ‘ihanetle’ suçladı. İki grup arasında silahlı çatışma oldu. Cinderes dışında benzer gerginlikler Şeyh Hadid ve Raco’da da yaşandı.” Yeni Şafak

    Etiketler: Zeytin Dalı , Afrin , PKK , terörist , Son dakika , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri