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    PKK yanlıları Almanya'da polisle çatıştı! Çok sayıda gözaltı var

    BERLİN-HÜRRİYET
    04.11.2017 - 18:08 | Son Güncelleme:

    Almanya'nın Düsseldorf kentinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK'nın Almanya kolu NAV-DEM'in yanlıları kenti birbirine kattı ve polise saldırdı. Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Türkiye, Almanya'yı daha önce defalarca, "Terör bumerang gibidir, bir gün gelir seni de vurur" diye uyarmıştı.

    Düsseldorf'taki göstericiler mahkeme yasağına rağmen terör örgütü PKK sembolleri ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafı bulunan pankartlar açtılar. Polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre, polis defalarca yasak sembollerin indirilmesi için göstericilere çağrı yaptı. Ancak göstericiler bu çağrılara uymadı. Bunun üzerine polis gösteriyi durdurup yasak sembolleri toplamak için müdahale etmek istedi. Ancak göstericiler polise bayrak sopalarıyla saldırdı. Polis bunun üzerine biber gazı kullandı.

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI

    Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Eylül ayı ortasında da NAV-DEM Köln'de bir gösteri düzenlemiş, bu gösteride de yasak semboller taşınmıştı. Bunun üzerine Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırmıştı.

    Etiketler: çatışma
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