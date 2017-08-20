'PKK, CHP, HDP, FETÖ birlikte'

PKK’YI, FETÖ’yü BAĞRINA BASIYOR

“Almanya seçime hazırlanıyor ya yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Ne diyor, “Türkiye egemenlik hakkımıza müdahale ediyor.” Peki adama sormazlar mı PKK’lıları, FETO’cuları bağrınıza basarsanız, düşmanlarına kucak açarken ‘Aferin’ mi diyecek Türkiye? Ne diyor Merkel, ‘Biz şimdi hükümetle değil, AK Parti ile değil, referandumdaki yüzde 51.6 ile değil, ‘Hayır’ verenlerle ilgileneceğiz, ortaklık yapacağız.’ Bunu söylerken lafın nereye gittiğinin Türkiye’nin iç işlerine karıştığının farkında değil. Almanya Başbakanı diğer Avrupa ülkelerinin iradelerini ve egemenlik haklarını hiçe sayıyor. Ey Almanya sen, 27 birlik ülkesine talimat mı veriyorsun, birliğin patronu sen misin? İki ülkenin tarihi dostluğuna zarar verecek hareketlerden artık vazgeçin.”