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    'PKK, CHP, HDP, FETÖ birlikte'

    Rıza ÖZEL / KONYA
    20 Ağustos 2017 - 00:36Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 00:36

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, “Kandil’deki PKK yöneticileri diyor ki ‘Aman! CHP ile HDP, FETÖ bir araya gelin. 2019’da birlikte hareket edin AK Parti bu seçimleri kazanmasın. Yeni bir ortaklık arayışı içine girdiler” dedi. Yıldırım, Konya’da Yüksek Hızlı Tren Garı ve Lojistik Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    PKK’YI, FETÖ’yü BAĞRINA BASIYOR
    “Almanya seçime hazırlanıyor ya yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Ne diyor, “Türkiye egemenlik hakkımıza müdahale ediyor.” Peki adama sormazlar mı PKK’lıları, FETO’cuları bağrınıza basarsanız, düşmanlarına kucak açarken ‘Aferin’ mi diyecek Türkiye? Ne diyor Merkel, ‘Biz şimdi hükümetle değil, AK Parti ile değil, referandumdaki yüzde 51.6 ile değil, ‘Hayır’ verenlerle ilgileneceğiz, ortaklık yapacağız.’ Bunu söylerken lafın nereye gittiğinin Türkiye’nin iç işlerine karıştığının farkında değil. Almanya Başbakanı diğer Avrupa ülkelerinin iradelerini ve egemenlik haklarını hiçe sayıyor. Ey Almanya sen, 27 birlik ülkesine talimat mı veriyorsun, birliğin patronu sen misin? İki ülkenin tarihi dostluğuna zarar verecek hareketlerden artık vazgeçin.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , CHP , gazetehaberleri
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