PKK 5 sınır kapısını işgal etti!

Batıda Akdeniz’den Irak sınıra uzanan 911 kilometrelik Türkiye Irak sınırında toplam 9 gümrük kapısı bulunuyor. İki ülke arasında inşa edilen en büyük hudut kapıları ise Hatay ve Kilis sınırlarında bulunan Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları. Terör örgütünün kontrol ettiği 5 kapı dışında faal olan Reyhanlı -Bab-El Hava, Öncüpınar -Bab es Selam sınır kapıları halen açık ve muhalifler tarafından kontrol ediliyor. Batı’da Akdeniz’e açılan Kesep kapısı ise rejim güçlerinin denetiminde. Cerablus kapısı ise 2016 yılı Ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’tan temizlenerek muhalif bölgelere katıldı.

SİLAH VE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI

Sınır boyunca yaklaşık 600 kilometrelik alanı işgal eden PKK, hudut kapılarına yakın bölgelerde kazdığı tüneller ve yer altı bağlantı koridorları sayesinde insan, silah ve akaryakıt kaçakçılığı yapıyor. Beraberinde Avrupa ve Türkiye’den gelerek kamplarda eğitilen militanların da geçişi aynı tünellerden sağlanıyor. Örgüte ait tüneller silah, akaryakıt ve insan kaçakçılığında da aktif olarak kullanılıyor. 2016 yılına Kadar Avrupa’dan terör örgütüne katılan birçok militan, Ayn-el Arap, Kamışlı ve Afrin’de kurulan kamplarda eğitim gördü.

Ticaretin yüzde 35’i yapılıyordu

İşte sınırın Türkiye ve Suriye tarafında yer alan kapılar; Halen PKK’nın işgal altında tuttuğu gümrük kapılarından savaş öncesi Türkiye ve Suriye arasında gerçekleştirilen ticari alışveriş ve turistik ziyaretlerin yüzde 35’lik sağlamamaktaydı. Türkiye’nin PKK işgali ile durduğu kapılar şunlar:

1- İslahiye = Afrin Akbez

2- Mürşitpınar = Ayn El Arap

3- Akçakale = Tel Abyad

4- Ceylanpınar = Rasulayn

5- Şenyurt = Dırbesiye



Yeni Şafak