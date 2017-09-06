MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>PKK 5 sınır kapısını işgal etti!

    PKK 5 sınır kapısını işgal etti!

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 07:22 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 07:25

    Terör örgütü PKK, İslahiye, Mürşitpınar, Akçakale, Ceylanpınar ve Şenyurt gümrük kapılarının Suriye’ye açılan kısmını kontrol ediyor.

     

    Batıda Akdeniz’den Irak sınıra uzanan 911 kilometrelik Türkiye Irak sınırında toplam 9 gümrük kapısı bulunuyor. İki ülke arasında inşa edilen en büyük hudut kapıları ise Hatay ve Kilis sınırlarında bulunan Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları. Terör örgütünün kontrol ettiği 5 kapı dışında faal olan Reyhanlı -Bab-El Hava, Öncüpınar -Bab es Selam sınır kapıları halen açık ve muhalifler tarafından kontrol ediliyor. Batı’da Akdeniz’e açılan Kesep kapısı ise rejim güçlerinin denetiminde. Cerablus kapısı ise 2016 yılı Ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’tan temizlenerek muhalif bölgelere katıldı.

    SİLAH VE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI

    Sınır boyunca yaklaşık 600 kilometrelik alanı işgal eden PKK, hudut kapılarına yakın bölgelerde kazdığı tüneller ve yer altı bağlantı koridorları sayesinde insan, silah ve akaryakıt kaçakçılığı yapıyor. Beraberinde Avrupa ve Türkiye’den gelerek kamplarda eğitilen militanların da geçişi aynı tünellerden sağlanıyor. Örgüte ait tüneller silah, akaryakıt ve insan kaçakçılığında da aktif olarak kullanılıyor. 2016 yılına Kadar Avrupa’dan terör örgütüne katılan birçok militan, Ayn-el Arap, Kamışlı ve Afrin’de kurulan kamplarda eğitim gördü.

    Ticaretin yüzde 35’i yapılıyordu

    İşte sınırın Türkiye ve Suriye tarafında yer alan kapılar; Halen PKK’nın işgal altında tuttuğu gümrük kapılarından savaş öncesi Türkiye ve Suriye arasında gerçekleştirilen ticari alışveriş ve turistik ziyaretlerin yüzde 35’lik sağlamamaktaydı. Türkiye’nin PKK işgali ile durduğu kapılar şunlar:

    1- İslahiye = Afrin Akbez
    2- Mürşitpınar = Ayn El Arap
    3- Akçakale = Tel Abyad
    4- Ceylanpınar = Rasulayn
    5- Şenyurt = Dırbesiye

    Yeni Şafak

    Etiketler: PKK , Terör örgütü , Suriye , Sınır Kapısı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri