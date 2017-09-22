â€˜PizzacÄ±da seksâ€™i mahkemeye izlettiler

DuruÅŸmaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kavga nedeniyle hapiste olan Craig Smith katÄ±lmadÄ±. DiÄŸer sanÄ±k Hirst ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yayÄ±nlanÄ±rken utanÃ§tan yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapadÄ±. HÃ¢kim, Ã§iftin pizzacÄ±daki garsonlarÄ±n ve Ã§evredeki mÃ¼ÅŸterilerin Ã¶nÃ¼nde bunu yapmasÄ±nÄ±n â€˜ayÄ±pâ€™ ve â€˜iÄŸrenÃ§â€™ bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade etti. Savunma avukatÄ± ise Hirst ve Smithâ€™in olay sÄ±rasÄ±nda alkollÃ¼ olduÄŸunu ve yaptÄ±klarÄ±nda kÃ¶tÃ¼ niyetli bir ÅŸey bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Åžubat ayÄ±ndaki olay nedeniyle Hirst ve Smith Ã§iftinin hapis cezasÄ± alabileceÄŸi belirtiliyor.