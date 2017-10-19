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    Pizzacıda sekse sokağa çıkma yasağı

    DHA
    19.10.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de bir pizza zincirinde seks yaparken yakalanan ve kamu ahlakına karşı gelmek suçundan mahkemeye çıkarılan çift, sokağa çıkma yasağı cezası aldı.

    HAFTANIN başında, çiftin işlediği suçun mahkumiyet için yeterli olduğunu söyleyen jüri üyeleri, 12 aylık kamu hizmeti cezasında karar kıldı.

    Çift bunun yanı sıra, 23 hafta boyunca elektronik kelepçe takacak ve akşam 19.00 ila sabah 07.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak.
    Jüri ayrıca, 29 yaşındaki Daniella Hirst’in 10 gün rehabilitasyon görmesi, 31 yaşındaki Craig Smith’in ise 15 günlük rehabilitasyonun yanı sıra 200 saat ücretsiz çalışmasına karar verdi.
    Jüri başkanı Charles David çifte, “Hapse girmeye oldukça yakındınız. Kamusal alanda oldukça utanmaz bir suç işlediniz” dedi.

    Etiketler: ingiltere , PİZZA DÜKKANI , SEKS , sokağa çıkma yasağı
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