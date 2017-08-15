Pizza şampiyonuna kimlik gözaltısı

Hakkı Akdeniz, "Akşam saatlerine doğru ben eşim ve oğlum çarşıda dolaşırken polis bizi durdurdu. Benim üzerimde kimlik vardı ama eşim Maya ve oğlum Serhat’ın kimlikleri üzerlerinde yoktu. Evdeki valizin içinde unutmuşlardı. Kimlik olmadığı için polis bizi karakola götürdü. Tabi kardeşim Remzi’ye ulaşana kadar epey bir zaman geçti.

Kardeşim Remzi’ye ulaştıktan sonra eve gitti kimliklerimizi getirmek için. Ama Remzi eve gittiği sırada bu kez de pasaportların içerisinde olduğu valizin anahtarı bizde kalmıştı. Remzi tekrar geri geldi karakola, ona valizin anahtırını verdik. Tekrar eve gitti ve pasaportları getirip polislere ibraz etti. Yapılan incelemeden sonra karakoldan serbest bıraktılar bizi" dedi.

3 KEZ DÜNYA PİZZA ŞAMPİYONU OLDU

Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği, çöp kamyonuna bile atıldığı New York’ta azmiyle 3 kez dünya pizza şampiyonluğuna ulaştı, 7 pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu.ÿAkdeniz, sipariş veren dünyaca ünlü aktör, siyasetçi ve işadamlarına özel pizzalar yaparakÿbirçok ülkede adından sözettirmeyi başardı.

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