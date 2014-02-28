Pizza margarita

Üzerine tuz ve toz şekeri ekleyip çatal yardımıyla 1 dakika kadar hızlı hızlı karıştırın.

Unu da yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya başlayın ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurun dinlenip kabarması için 30 dakika kadar bekleyin.

Domates püresi, salça, zeytinyağı ve kekiği küçük bir kapta karıştırın. Dinlenen hamuru, her tarafı iyice yağlanmış iki ayrı fırın kabına, yarım parmak kalınlığında yayın. Üzerine salçalı sos gezdirin. Sosis, zeytin ve salamı pizzanın üzerine paylaştırın. En üste peynir serpiştirin. Pizzayı 10 dakika önceden ısıtıp 190 dereceye ayarladığınız fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

Malzeme listesi

Hamuru için;

* 1 su bardağı ılık su

* 1 çay kaşığı tuz, toz şeker

* 1 adet instant maya (Piyasada kabartma tozu gibi satılan çok pratik bir maya.) -2 yemek kaşığı toz maya da kullanılabilir.-

* 3 su bardağı un

Sos için;

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 5 yemek kaşığı domates püresi

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 çay kaşığı kekik

Üzeri için

* 2-4 adet sosis (İnce ince dilimlenmiş olmalı.)

* 1 su bardağı siyah veya yeşil zeytin

* 7-8 dilim salam (Tavla zarı doğranmış olmalı.)

* 1 su bardağı rendelenmiş tost kaşarı