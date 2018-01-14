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    Pizza giriyorsa baget neden olmasın!

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    14.01.2018 - 10:30 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın geleneksel ekmeği bagetin, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alınmasını istedi.

    MACRON, Fransız ekmeğinin dünyada herkes tarafından beğenildiğini ve istenildiğini belirtti. Fransızların hayatında önemli bir yeri olan bu ekmeğin, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alınmasını talep ettiğini bildiren Macron, sadece ekmeğin ismini listeye yazdırmayı değil ekmeğin yapılışını göstermeyi de amaçladıklarını vurguladı.

    Macron, İtalyan pizzasını UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne eklenmesinin ardından Fransa’daki fırıncıların da bagetin bu listeye dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.
    Fransız mutfağı, 2010’da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dahil edilmişti.

    Pizza giriyorsa baget neden olmasın

    Etiketler: BAGET EKMEK , Pizza
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